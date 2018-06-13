Вашингтон, 13 июня, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Граждане США готовы к нанесению по ним ядерного удара в меньшей степени, чем когда-либо с момента окончания холодной войны, сообщает со ссылкой на ученых американское издание Politico.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Начало ядерной войны

В частности, такой позиции придерживается историк Алекс Веленстин, который специализируется на вопросах науки и технологии в Технологическом институте Стивенс.

«Я бы сказал, что США, возможно, готовы к любому типу ядерного взрыва в меньшей степени, чем когда-либо с момента окончания холодной войны», — подчеркнул он.

«И это очень опасная ситуация», — добавил он.

С ним соглашается его коллега, профессор политической психологии Кристин Карл. Они вместе пытаются вернуть к жизни программу гражданской обороны, благодаря которой можно подготовить общественность к такому экстренному происшествию, как ядерный взрыв в соседнем городе или сообщение о подлете межконтинентальной баллистической ракеты.

Необходимость такой программы обусловлена тем, что хотя гражданам США, прежде всего, молодым, возможно, и известно об угрозах северокорейского лидера Ким Чен Ына сжечь американские города или о новом сверхзвуковом ядерном оружии России, они по большей части не жили в самые опасные дни холодной войны и поэтому не знают, каким образом реагировать на настоящий сигнал тревоги. Примером этого может стать недавний инцидент на Гавайях, когда ложная тревога о неизбежном ударе со стороны КНДР привела к массовой панике.

Карл и Веленстин, а также другие эксперты возлагают вину за эту тревожную неподготовленность на общественность и федеральное правительство, которое не смогло подготовить граждан к такой возможности.

«Правительство не дало американцам понять должным образом, прежде всего, — что делать, когда наступит ядерный кризис», — подчеркнул Майкл О’Ханлон из Брукингского института.

Напомним, инцидент с ложным срабатыванием тревоги о приближающейся баллистической ракете произошел в американском штата Гавайи 13 января: сотрудник службы чрезвычайных ситуаций штата Гавайи во время передачи смены нажал не на ту кнопку — в результате оповещение о ракетной атаке ушло в виде SMS-сообщений на телефоны местных жителей, а также на телевидение и радио.