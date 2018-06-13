Рыбинск, Ярославская область, 13 июня, 2018, 09:50 — ИА Регнум. 12 июня во Дворце культуры «Вымпел» состоялось торжественное открытие рыбинского отдела записи актов гражданского состояния. Долгожданного новоселья загс ждал более 10 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города Рыбинск.

Ribinsk.ru Новый загс

Рыбинский загс переехал из старого здания на улице Гоголя в новые отремонтированные помещения Дворца культуры «Вымпел». Новоселье планировали еще около 10 лет назад, но реализовать задуманное удалось только сейчас.

«Загс занимал различные здания и помещения, и каждый раз что-то было не так: то не хватало инфраструктуры, то подходящей тождественной обстановки. И идея разместить его во Дворце культуры кажется самой логичной и гармоничной для тех задач, что выполняет отдел записи актов гражданского состояния. Каждый рыбинец хотя бы раз в жизни, но был здесь. Это место рождения всех рыбинских семей, которые являются основой государственной политики, а значит, будущего нашей страны, и для этого должны быть созданы достойные условия», — сказал на открытии глава Рыбинска Денис Добряков.

Среди самых главных преимуществ ДК «Вымпел» — удобный подъезд и парковка. Раньше узкие улицы исторического центра не позволяли вместить все свадебные кортежи, образовывались пробки и заторы. Также загс теперь располагается на первом этаже в просторных помещениях, что удобно и для посетителей, и для сотрудников. Зал торжеств чуть меньше предыдущего, но более уютный и парадный. В служебную часть въехал весь архив, там же расположились кабинеты специалистов.

«Новоселье для нас и желанное, и долгожданное. Ежедневно рыбинский загс посещают до 150 человек, в год регистрируем около 18 тысяч различных актов. И предыдущее здание с тесными коридорами, крутыми лестницами и многочисленными коммунальными проблемами вносило дополнительные сложности в работу. Переезд, конечно, занял много сил и времени, мы не прекращали свою деятельность, чтобы жители не почувствовали неудобств, и с 13 июня вновь будем работать в обычном режиме», — сказала начальник отдела загс г. Рыбинска Анна Мухина.

Первая торжественная церемония состоялась сразу в день открытия загса. Супруги Рогозины отметили здесь золотую свадьбу. Поздравить семейных юбиляров пришли глава Рыбинска Денис Добряков, председатель Муниципального Совета Константин Долгов, начальник управления загс правительства Ярославской области Ирина Колобова.