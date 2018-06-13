Хельсинки, 13 июня, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В крупнейшем аэропорту Финляндии Хельсинки-Вантаа в пятницу, 15 июня, пройдет забастовка персонала, сообщает 13 июня оператор Finavia.

Давид Сикейрос. Забастовка (фрагмент фрески)

Забастовка начнется 15 июня в 05:00 мск и продлится ровно сутки. В это время обслуживание людей с ограниченной подвижностью и слабовидящих будет невозможно, забастовка затронет порядка 250 пассажиров, уточнил оператор.

Отмечается, что забастовка пройдет в связи с конфликтом при заключении коллективного трудового договора между профсоюзом и компанией Lassila & Tikanoja Oyj, занимающейся менеджментом.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Хельиснки-Вантаа прошла забастовка сотрудников наземных служб Airpo Oy из-за конфликта при переговорах по урегулированию трудового спора между профсоюзом IAU и организацией работодателей Palta.