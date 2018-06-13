Томичей предупредили о нашествии тополиного пуха
Томск, 13 июня, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Уже совсем скоро город Томск накроет тополиным пухом. Такой вывод можно сделать из сообщения заведующего кафедрой ботаники Биологического института Томского госуниверситета (ТГУ) Александра Ревушкина.
Основная масса тополиного пуха начнёт облетать с ветвей деревьев через одну-полторы недели, сказал Ревушкин 13 июня порталу «Томск.Ру».
Он объяснил, что пух начнёт летать позже, так как в этом году в Томске весна была холодной.
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«Пух — это семена тополя. Их можно сравнить с семенами одуванчика, которые имеют похожие пушинки. Подрезание ветвей тополя не поможет в борьбе с большим количеством пуха. К тому же, листва тополей собирает на себя пыль и углекислый газ. Поэтому срезать ветки этих деревьев не стоит», — подчеркнул специалист.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, весна-2018 выдалась аномально холодной не только в Томской области, но и в других регионах Сибири.
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Особенно сильно пострадали аграрии, посевная оказалась на грани срыва. В связи с этим в нескольких сибирских регионах действует режим ЧС.
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