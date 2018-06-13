Томск, 13 июня, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Уже совсем скоро город Томск накроет тополиным пухом. Такой вывод можно сделать из сообщения заведующего кафедрой ботаники Биологического института Томского госуниверситета (ТГУ) Александра Ревушкина.

Павел Ищенко ИА REGNUM Тополиный пух

Основная масса тополиного пуха начнёт облетать с ветвей деревьев через одну-полторы недели, сказал Ревушкин 13 июня порталу «Томск.Ру».

Он объяснил, что пух начнёт летать позже, так как в этом году в Томске весна была холодной.

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«Пух — это семена тополя. Их можно сравнить с семенами одуванчика, которые имеют похожие пушинки. Подрезание ветвей тополя не поможет в борьбе с большим количеством пуха. К тому же, листва тополей собирает на себя пыль и углекислый газ. Поэтому срезать ветки этих деревьев не стоит», — подчеркнул специалист.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, весна-2018 выдалась аномально холодной не только в Томской области, но и в других регионах Сибири.

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Особенно сильно пострадали аграрии, посевная оказалась на грани срыва. В связи с этим в нескольких сибирских регионах действует режим ЧС.

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