Массачусетс, США, 13 июня, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Учёные из Массачусетского технологического института (США) разработали систему, способную определить позу и движения человека, который находится за стеной. Об этом сообщает TechXplore.

Цитата из х/ф «Пятый элемент». Реж. Люк Бессон. 1997. Франция Взгляд сквозь стену

Отмечается, что технология RF-Pose сочетает в себе систему искусственного интеллекта и беспроводное радиоустройство. Она может определять положение людей в пространстве.

Учёные с помощью камеры наблюдали за движениями участвовавших в эксперименте добровольцев, в результате чего собрали несколько тысяч снимков. На основе снимков была построена скелетная модель, которая была интегрирована в нейросеть вместе с соответствующим радиосигналом.

Система научилась определять связь между позой и движениями человека и данными радиоустройства благодаря сочетанию данных.

Как отмечают учёные, система может быть полезной в спасательных работах, а также для наблюдения за пациентами, которые страдают рассеянным склерозом или болезнью Паркинсона.