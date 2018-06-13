Киев, 13 июня, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Шестиминутная встреча президента Украины Петра Порошенко с главой США Дональдом Трампом была проплачена, а не организована советником главы Белого дома Майклом Коэном. Деньги были заплачены через официальную американскую лоббистскую структуру. Об этом заявил бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко. Всего, по его словам, компания BGR получила $400 тыс.

Цитата из х/ф «Андрей Рублёв». Реж. Андрей Тарковский. 1969. СССР Скоморох

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Как заявил экс-дипломат в интервью изданию «Страна.ua», это не первый подобный случай. Ранее через официальную проплату BGR фото с Трампом получил глава МИД Украины Павел Климкин.

Ранее в сюжете: BBC: Порошенко заплатил около полумиллиона долларов за встречу с Трампом

При этом Телиженко отметил, что подобного не было даже при прежнем президенте Украины Викторе Януковиче, когда наблюдалось охлаждение в отношениях с США. Встреча не соответствовала протоколу. Украинского лидера не сопровождала жена, а Трамп не вышел встречать его перед Белым домом.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча главы Белого дома Дональда Трампа и украинского лидера Петра Порошенко состоялась 20 июня 2017 года в США. Прошла она не по протоколу. Как напомнил Андрей Телиженко, Порошенко встретился с Трампом просто во время проводившегося тогдашним советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером совещания по украинской тематике. При этом после встречи президент Украины назвал её «полноценной и детальной». Он заявил, что успел убедиться в твердой поддержке Вашингтона, обсудил программу реформ, урегулирование конфликта на востоке Украины и сотрудничество двух стран в военно-технической сфере. Порошенко особенно подчеркнул, что ему удалось встретиться с Трампом раньше, чем президенту России Владимиру Путину.