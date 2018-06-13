Вашингтон, 13 июня, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп высказал ряд лестных эпитетов в отношении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает 13 июня Associated Press.

Феликс-Эмманюэль-Анри Филиппото. Наполеон в 1792 году. 1834

Глава Белого дома назвал Ким Чены Ына «очень умным», а также обладающим задатками «великой личности».

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи. Данный саммит ознаменовал собой резкое потепление в отношениях между странами.

Стороны подписали ряд соглашений, открывающих перспективы полного урегулирования конфликта на Корейском полуострове.