Киев, 13 июня, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Некоторые компании на Украине незаконно используют марку IKEA, заявил посол Швеции на Украине МартинХагстром, сообщают 13 июня украинские «Вести».

Håkan Dahlström IKEA

По его словам, на Украине не соблюдают права интеллектуальной собственности, что отрицательно сказывается на имидже компаний. В частности, одна из крупнейших торговых сетей по продаже мебели IKEA отметила, что некоторые украинские фирмы работают под ее логотипом, однако никакого отношения к компании они не имеют.

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Напомним, ранее о выходе на украинский рынок заявила IKEA и Hennes & Mauritz (H&M). Компании планируют начать работу уже в 2018 году, а украинское правительство заявило, что создаст для IKEA специальную межведомственную группу, которая будет продвигать компанию на украинском рынке.