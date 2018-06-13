Екатеринбург, 13 июня, 2018, 09:39 — ИА Регнум. В Свердловской области по решению суда приостановлена эксплуатация «Торгового центра Ачит». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Торговый центр Ачит

В надзорном ведомстве уточнили, что в результате проверки были установлены многочисленные нарушения противопожарной безопасности, а также нарушения градостроительного законодательства. В частности на территории всего торгового комплекса отсутствует автоматическая система пожаротушения, а установленные автономные модули пожаротушения не объединены в систему, выполняющую роль пожарной сигнализации.

В итоге прокуратура обратилась с иском в суд, в котором просила обязать руководство торгового центра города Ачита устранить градостроительные и противопожарные нарушения, а в качестве обеспечительной меры ходатайствовала о приостановке деятельности ТЦ. Суд удовлетворил ходатайство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по решению суда в Екатеринбурге была приостановлена деятельность торгового центра Baku Plaza. В ходе проверки в ТЦ также были выявлены многочисленные нарушения противопожарной безопасности. Также под угрозой приостановки деятельности находятся такие крупные торгово-развлекательные центры города как «Гринвич» и «Пассаж».

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Напомним, что проверки торговых и торгово-развлекательных центров начались после того как в одном из торговых центров города Кемерово произошла трагедия. В ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года произошёл крупный пожар в результате которого погибли 60 человек, большинство из которых — дети.