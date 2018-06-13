Киев, 13 июня, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В Киеве 80% автобусов изношены, сообщают 13 июня украинские «Вести».

Michel Filion Старый автобус

Как заявили в коммунальном предприятии «Киевпасстранс», из 400 столичных автобусов 320 требуют замены, то есть 80%. Аналогичная ситуация с остальным транспортом: 70% троллейбусов и 75% трамваев изношены. Однако и тот транспорт, который менять не нужно, нуждается в капитальном ремонте.

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Отмечается, что капремонт и замену транспорта осуществят после того, как будет повышена цена на проезд в общественном транспорте. Но по мнению аналитика компании «Публичный аудит» ВладимираТарчинского, большая часть доходов будет уходить на оплату долгов, а не на улучшение транспортного парка.

Напомним, ранее киевская администрация объявила о повышении цен на проезд в общественном транспорте до 8 гривен (19 рублей). Жители города высказались против повышения тарифов.