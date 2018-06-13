Варшава, 13 июня, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Для безопасности Польши и ее граждан Варшава стремится к появлению в стране постоянных военных баз Соединенных Штатов Америки, заявил в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак.

Ян Матейко. Рейтан — упадок Польши. 1866 г

По его словам, Польша стремится к тому, чтобы отношения в рамках Североатлантического альянса (НАТО) были «как можно крепче». Он добавил, что «без США нет и НАТО».

Блащак подчеркнул, что для своей безопасности Польша намерена увеличить численность армии, а также приобрести новейшее вооружение, модернизировать военную инфраструктуру и построить новые базы.

Напомним, ранее спикер сейма Польши Марек Кухчиньский заявил, что размещение на территории страны бригады армии США необходимо принять «с радостью и надеждой». Кроме того, Варшава сделала предложение Вашингтону о размещении на территории Польши на постоянной основе бронетанковой дивизии американской армии.

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