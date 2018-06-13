Биробиджан, 13 июня, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Мемориал погибшим в Сирии медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой откроют в Биробиджане 14 июня. Об этом сообщается на официальном интернет-портале органов государственной власти Еврейской автономной области.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Церемония пройдет на территории филиала ФГКУ «301 военный клинический госпиталь» Минобороны РФ», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2016 г. члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) нанесли артиллерийский удар по развёрнутому в Алеппо российскому мобильному военному госпиталю. В результате инцидента погибли две медсестры из Биробиджана.

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