Улан-Удэ, 13 июня, 2018, 09:25 — ИА Регнум. В Усольском районе Иркутской области обнаружены тела двоих туристов, погибших при сплаве по реке Китой 10 июня. Но поисковая операция продолжается, поскольку судьба третьего мужчины из перевернувшегося аэроглиссера «Пиранья-5» неизвестна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

38.mchs.gov.ru Спасатели ищут туристов из перевернувшейся лодки на реке Китой в Иркутской области

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, поисковые работы на границе Усольского района Иркутской области и Окинского района Бурятии ведутся уже третьи сутки. За это время обследовано 20 километров береговой полосы.

Ранее об обстоятельствах самого ЧП спасателям по спутниковой связи сообщил единственный выживший. По его словам, сплав по реке Китой осуществляла группа из четырёх человек. Но на одном из порогов у населенного пункта Раздолье плавсредство опрокинулось.

«Какое-то время мужчина видел спутников, пытающихся выбраться из воды при сильном течении, потом они пропали из его поля зрения. Оказавшись на берегу, он прошел вниз по течению, где обнаружил только выброшенные на сушу вещи и перевернутую лодку», — поясняют спасатели.

38.mchs.gov.ru Аэроглиссер «Пиранья-5» перевернулся на реке Китой в Иркутской области, как минимум, двое погибших

По их словам, выживший турист и перевернутая лодка были найдены в Окинском районе Бурятии, а тела мужчины и женщины обнаружились ниже по течению, в 20 километрах от места происшествия. Судьба четвёртого туриста неизвестна.

«Совместно с областными спасателями мы продолжаем поиск еще одного пропавшего мужчины. На месте работают две наземные группировки, которые осматривают береговые полосы, с помощью аэроглиссера ведем поисковые работы на воде. Сегодня предстоит осмотреть территорию протяженностью более пятидесяти километров», — отметил спасатель Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Баир Хандажапов.

По его словам, пострадавшая группа туристов не была зарегистрирована в аварийно-спасательных формированиях, хотя реки Снежная, Китой, Ока и Иркут признаны опасными для сплавов — здесь ежегодно происходят происшествия с туристами, в основе которых слабая подготовка к сложным маршрутам, низкий уровень профессионализма участников, пренебрежение правилами безопасности — отсутствие спасательных жилетов и защитных касок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, следственным отделом по городу Усолье-Сибирское Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области по данному факту ведётся доследственная проверка.