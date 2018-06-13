Лозанна, Швейцария, 13 июня, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил финансирование Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщается на сайте МОК.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Приостановка

Отмена финансирования будет действовать до выборов нового президента IBU, которые должны состояться 5−10 сентября 2018 года на конгрессе союза. Такое решение принято для того, чтобы обеспечить стабильную структуру управления и руководства IBU.

Отмечается, что МОК удовлетворён тем, что были внесены изменения в Кодекс этики IBU и пересмотрена структура комиссии по этике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, IBU создаст комиссию по этике после скандала с бывшим главой организации Андерсом Бессебергом и генеральным секретарём Николь Реш.

Напомним, ранее Бессеберг и Реш были отстранены от работы. В апреле полиция Австрии провела обыск в штаб-квартире IBU. В адрес бывших руководителей IBU были выдвинуты обвинения в возможном сокрытии применения допинга российскими спортсменами.

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