Киев, 13 июня, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Проект «Северный поток — 2», участие в реализации которого принимает Германия, будет иметь негативные последствия для Украины и всей Западной Европы. Об этом заявил заместитель министра Украины по вопросам временно «оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Георгий Тука в эфире телеканала ICTV.

Сальвадор Дали. Паранойя. 1936,

По его словам, официальный Берлин, выражающий «поддержку» Украины, помогает российской стороне в реализации данного проекта.

Тука считает, что последствия для Украины, а, может, и для всей Европы, после ввода в эксплуатцию «Северного потока — 2» могут быть негативными.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее разрешения на строительство «Северного потока — 2» дали власти Германии, Финляндии и Швеции. Восточноевропейские сателлиты США, и прежде всего Польша и Украина, бьются в истерике от того, что власти Германии тихо и настойчиво продавливают строительство «Северного потока — 2».

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