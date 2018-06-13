Штат Джамму и Кашмир, Индия, 13 июня, 2018, 09:06 — ИА Регнум. В спорном районе Кашмир погибли четверо военнослужащих Индии. Как сообщает газета Hindustan Times, миномётный обстрел со стороны Пакистана начался вечером 12 июня и продолжался до раннего утра сегодняшнего дня, 13 июня.

Александр Дейнека. Мертвый солдат на фоне разбитых заграждений. 1934

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Как уточнил генеральный инспектор пограничной службы Рам Автар, слова которого приводит издание, «сначала они выпустили два миномётных снаряда, которые упали на нашу сторону, а затем открыли огонь. Мы ответили тем же, и другие действия с нашей стороны находятся в процессе проработки».

В результате жертвами стрельбы стали четверо военнослужащих армии Индии, ещё трое получили ранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, договорённость между военными Индии и Пакистана в полной мере соблюдать режим прекращения огня и прилагать усилия к сохранению перемирия в Кашмире была достигнута сторонами в конце мая 2018 года. Руководители управления боевых операций обеих стран обязались следовать «букве и духу соглашения 2003 года».

Напомним, Индия и Пакистан на протяжении многих лет оспаривают принадлежность региона Кашмир. В 2003 году было подписано соглашение о прекращении боевых действий, отчасти стабилизировавшее обстановку в регионе. Однако в последние месяцы число вооруженных инцидентов в Кашмире значительно возросло.

Ранее в середине мая 2018 года правительство Индии в одностороннем порядке объявило о режиме прекращения огня в Кашмире на время священного для мусульман месяца Рамадан на срок с 17 мая до 16 июня. При этом войска «оставляли за собой право нанести ответный удар, если они будут атакованы или это будет необходимо для защиты жизни невинных людей».