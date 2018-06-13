Омск, 13 июня, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В Омске в праздновании Дня России 12 июня приняли участие 15 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 июня, в региональном правительстве.

Omskportal.ru Омичи празднуют День России

Масштабный форум «Россия — это мы!», посвященный Дню России, состоялся на Любинском проспекте — от Юбилейного моста до площади Победы. Для омичей и гостей города работали разнообразные площадки. Впервые в областной столице прошёл парад национальностей, в котором приняли участие более тысячи представителей национально-культурных объединений и молодежных общественных организаций, районных и городских творческих коллективов.

Жителей региона поздравил врио губернатора Омской области Александр Бурков.

«Президент Владимир Путин поставил задачу поднять уровень жизни наших россиян, увеличить заработную плату, пенсии, создать достойные условия для жизни как в городах, так и на селе. Эту программу действий мы с вами вместе будем выполнять, и я верю, что наша многонациональная Омская область с этой задачей справится. От всей души поздравляю вас со светлым праздником — Днём России, желаю всем здоровья, счастья, любви и мирного неба над головой», — сказал Александр Бурков, обращаясь к жителям Омской области.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в День России врио губернатора региона вручил первые паспорта 26 школьникам, отличившимся в учёбе, спорте и общественной деятельности.

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