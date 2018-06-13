Эр-Рияд, 13 июня, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили очередную баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами, сообщает 13 июня Al Arabia.

U.S. Missile Defense Agency На перехват

Враждебные действия поддерживаемых Ираном боевиков подтверждают дестабилизирующую роль Исламского государства в регионе, убеждены представители властей Саудовской Аравии.

Напомним, хуситы регулярно наносят ракетные удары по территории Саудовской Аравии, что является ответом на интервенцию королевства во внутренние дела в Йемене. В настоящее время арабская коалиция пытается захватить стратегически важный портовый город Ходейда.