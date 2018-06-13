Ростов-на-Дону, 13 июня, 2018, 09:09 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону, как и в других российских городах, широко отметили День России. В этом году центром притяжения гостей праздника стал новый парк культуры и отдыха, расположенный рядом со стадионом «Ростов-Арена». «Левобережный» объединил более 5 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Rostov-gorod.ru 12 июня отметили в Ростове-на-Дону

Donland.ru Праздник объединил 5 тыс. горожан

«Этот государственный праздник символизирует национальное единство, свободу и независимость России, напоминает об общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны. Современная Россия растёт, развивается, обновляется, мы встречаем праздник в новом парке, в новой левобережной части донской столицы, в Новом Ростове», — обратился к собравшимся губернатор Василий Голубев.

В парке звучали духовые инструменты, были организованы спортивные площадки, желающие приняли участие в городском квесте «Метки России». Отдельная программа была подготовлена для юных гостей — их внимание привлекали аниматоры и ростовые куклы, зона технического творчества школьников. Гости парка также приняли участие в ставшей уже традиционной патриотической акции «Мы любим Россию». На баннере с картой России горожане размещали стикеры с признаниями в любви к Родине.

Rostov-gorod.ru Акция «Мы любим Россию»

Центральным событием стала молодежная акция «Россия», в рамках которой волонтёры развернули российский триколор длиной 220 метров и шириной 4,5 метра. Завершением праздника стало лазерное шоу на воде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в рамках молодежного флэшмоба «Мы — граждане России» на главной улице Ростова-на-Дону — Большой Садовой — был развёрнут российский триколор площадью 1 350 кв. м. Тем самым донская столица победила в негласной номинации на самый большой размер флага РФ.

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