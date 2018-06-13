Ростов-на-Дону, 13 июня, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Более 64,5 млн рублей готово выделить из собственных средств Государственное унитарное автотранспортное предприятие Ростовской области (подведомственное региональному правительству) для покупки 23 элитных иномарок для нужд региональных чиновников. Соответствующий электронный аукцион объявлен на сайте государственных закупок, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия В автомобиле. Власть имущий

Согласно техническому заданию, более 50 млн рублей выделено на партию из 20 легковых автомобилей. Стоимость каждой иномарки — около 2,5 млн рублей. На партию из трёх машин направлено еще свыше 14 млн рублей. Стоимость одного автомобиля определена на уровне 4,7 млн рублей. Судя по заданным характеристикам, чиновникам понадобились 20 автомобилей Mercedes-Benz E-Class и три автомобиля Genesis G90 2017. Автопарк чиновников должен быть пополнен до 15 августа 2018 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года подведомственное министерству транспорта Ростовской области государственное унитарное автотранспортное предприятие потратило 15 млн рублей из собственных средств на 10 новых автомобилей марки Toyota Camry. Стоимость одной иномарки составляла около 1,5 млн рублей.

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