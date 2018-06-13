Владивосток, 13 июня, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Во Владивостоке на акцию протеста вышли дети-сироты, которые много лет ожидают положенного по закону им жилья. Бессрочную голодовку намерены объявить пока 5 человек, но, как рассказал в телефонном разговоре корреспонденту ИА REGNUM помощник депутата Госдумы от Приморского края Алексея КорниенкоАлександр Колосков, с 14 июня ребят поддержат и другие сироты, не имеющие жилья.

Александр Колосков Голодовку объявили дети-сироты в Приморье

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В 15 часов 13 июня на центральной площади Владивостока, рядом с администрацией Приморского края, 5 активистов и поддержавший их помощник депутата Госдумы Александр Колосков, объявили о начале «мокрой» голодовки в знак протеста нерешаемых годами проблем детей-сирот.

«Мы установили палатки и намерены не двигаться с места, пока с нами не выйдут на связь представители власти региона. Если ситуация не изменится, то уже завтра голодовка будет «сухой» и к ней присоединятся гораздо больше человек», — пояснил Александр Колосков.

Александр Колосков На центральной площади Владивостока акция протеста

Депутат Госдумы Алексей Корниенко видит несколько причин, по которым вопросы с жильём для сирот не решаются годами.

«В Приморье 6,5 тыс. детей-сирот, которые остро нуждаются в жилье. При этом 80% из них имеют на руках решения судов о предоставлении им жилья, исполнение ждут по 10−15 лет. Одна из основных причин сложившейся ситуации — недофинансирование программы и нерасторопность местных и региональных властей. Я встречался с врио губернатора Тарасенко по этому вопросу, он знает обо всём», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Корниенко.

Также депутат добавил, что, по заключению Счетной палаты, в России для обеспечения всех сирот необходимо 140 млрд рублей, а выделено всего 7 млрд. О каком исполнении может идти речь?

«На детей-сирот денег нет, зато есть средства на спасение коммерческих банков, уже потрачено 5 трлн рублей. Я спрашивал у премьера Медведева, когда они собираются 258 тысяч российских сирот обеспечить жильём? Ответа вразумительного не последовало, кроме как найти выход в социальном найме», — сказал Алексей Корниенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае остро стоит проблема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. От них в правоохранительные органы поступает много жалоб. Регион входит в пятерку самых проблемных в России, занимает второе место. Ситуация начала усугубляться с 2013 года.