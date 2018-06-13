Джакарта, 13 июня, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Средний объем мусора во время Рамадана составляет 7999 тонн в день, что на 289 тонн / день, или на 4% больше, чем в обычные дни, сообщает Antaranews.

Yoshiharu10 Джакарта

По словам начальника Агентства по охране окружающей среды в Джакарте Иснава Адджи, средний объем мусора до Рамадана (с января по май 2018 года) составлял 7 710 тонн в день.

«Увеличение связано с изменениями в структуре потребления людей, с повышенным потреблением после поста» — сообщил Иснава Адджи.

Он сообщил, что часть растущего количества мусора — это в основном бытовые отходы, такие как овощи, фрукты, пластмасса и другие пищевые обертки. «Несмотря на увеличение мусора во время Рамадана, все вернется на свои места, учитывая начало праздника Лебаран. В это время многие отправятся к себе на родину, навестить родных.