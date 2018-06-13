Вашингтон, 13 июня, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Конгресс США одобрил сделку по продаже шести вертолетов «Апач» военным Индии за $930 млн, сообщает 13 июня Geo TV.

Вертолёт «Апач»

«Данное соглашение увеличит обороноспособность Вооруженных сил Индии, позволит эффективней противодействовать угрозам со стороны бронированной техники на земле, модернизирует армию», — говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США.

Напомним, военное сотрудничеству между США и Индией обусловлено геополитикой: Индия — бурно развивающаяся держава, которая является прямым конкурентом Китая в регионе. Вашингтон, в свою очередь, является соперником Пекина, прежде всего в экономической сфере, на мировой арене. Взаимные интересы двух держав подталкивают их к кооперации.