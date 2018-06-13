Москва, 13 июня, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Геннадий Хазанов готов озвучить попугая Кешу в новых выпусках популярного мультфильма. Артист сообщил журналистам о том, что у него есть предварительная договорённость со студией «Союзмультфильм». Об этом 13 июня сообщили «Известия».

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». СССР. 1984

Руководитель московского Театра эстрады рассказал, что проект сейчас находится на начальной стадии производства, и на данный момент у Хазанова даже нет сценария. Однако артист отметил, что он уже дал студии своё принципиальное согласие.

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Напомним, 23 мая 2018 года PR-директор «Союзмультфильма» Анна Усачёва сообщила журналистам, что пилотный эпизод нового мультфильма про попугая Кешу студия выпустит до конца 2018 года.