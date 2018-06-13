Улан-Удэ, 13 июня, 2018, 08:05 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки огнеборцы тушили пять лесных пожаров в Прибайкальском, Муйском, Иволгинском, Заиграевском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 июня, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства Последствия грозовых пожаров в Бурятии

По данным ведомства, удалось ликвидировать три очага. Ещё два очага продолжают действовать в настоящее время на площади менее 10 га. Их сложно тушить, так как они находятся далеко от дорог общего пользования, в местности со сложным рельефом.

В РАЛХ подчеркнули, что четыре очага из пяти возникли в результате «активной грозовой деятельности».

С огнём в регионе в течение суток боролись более 125 человек с использованием более 20 единиц лесопожарной техники.

Всего в Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 252 лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 20,2 тыс. га. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 315 лесных пожаров на общей площади 164,6 тыс. га. В республике продолжает действовать особый противопожарный режим.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по оценкам специалистов, в Бурятии с начала пожароопасного сезона из-за гроз возникло более 15% лесных пожаров.