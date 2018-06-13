Дамаск, 13 июня, 2018, 08:04 — ИА Регнум. В сирийском населённом пункте Умм-Шаршух провинции Хомс российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон обнаружили тайник с противотанковым вооружением и стрелковыми боеприпасами. Об этом сообщает 12 июня пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В российском военном ведомстве подчеркнули, что найти секретный склад террористов удалось при помощи оперативной информации, полученной сирийскими органами безопасности.

«Изъято и передано правительственным войскам Сирийской Арабской Республики противотанковая управляемая ракета, три реактивных кумулятивных мины, 52 ручных противотанковых гранатомета и более 8,5 тыс. боеприпасов различного типа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, согласно данным сирийских СМИ, 12 июня авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удары по жилым домам в сирийской провинции Хасеке. Отмечается, что взрывы прогремели в деревне Телль эш-Шаир. Согласно полученным предварительным данным, в результате атаки сил коалиции погибли 12 мирных жителей.

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