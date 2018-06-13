Вашингтон, 13 июня, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провёл чемпионский парад в столице США. Мероприятие прошло на одной из главных улиц города — Конститьюшн Авеню.

Michael Miller Александр Овечкин

Парад сопровождался оркестром, а болельщики команды скандировали «Овечкина в президенты». Капитан «Вашингтона» вместе с командой и Кубком Стэнли проехал на автобусе по городу под овации публики.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1. В составе команды чемпионами стали российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

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