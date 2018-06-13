Оха, Сахалинская область, 13 июня, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Обследование 30-километровой зоны в заливе Пильтун на севере Сахалина подтвердило первые сообщения о массовой гибели сельди, сообщает 13 июня пресс-служба общественной организации «Эковахта Сахалина».

Кузьма Петров-Водкин. Селёдка. 1918

В сообщении отмечается, что наибольшая концентрация погибшей рыбы зафиксирована на участке от устья реки Хальчикова до устья безымянного ручья, вытекающего из оз. Кривун (4609 шт. на 10 м побережья), а также в двух километрах южнее от устья реки Сабо (5990 шт. на 10 м побережья).

«Общий объём погибшей сельди ещё предстоит оценить, но уже сейчас ясно, что он очень значителен», — сообщили в организации, отметив, что гибнет только сельдь. Другие виды рыбы неизвестная аномалия не задела.

Причины гибели значительной популяции сельди будут установлены после проведения лабораторных анализов.