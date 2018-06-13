Кёльн, Германия, 13 июня, 2018, 07:59 — ИА Регнум. 12 июня полиция немецкого города Кёльн (Северный Рейн — Вестфалия) задержала 29-летнего выходца из Туниса по подозрению в террористической деятельности, передает телеканал N-TV.

Задержание

Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили неизвестные токсичные вещества, которые были направлены для изучения специалистам. К расследованию предполагаемой террористической деятельности привлечен генеральный прокурор ФРГ.

Супруга задержанного также находится под стражей. Общие дети пары взяты под опеку властей Кёльна.