Пермь, 13 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Пермяки отметили 12 июня с размахом. Для столицы Прикамья этот день стал двойным праздником — Днём России и Днём города. Пермь праздновала своё 295-летие. С 11 на 12 июня в городе торжественно открыли новый арт-объект «Часы обратного отсчёта». Начался отсчёт времени до 300-летия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Размахнин. Вид Перми. 1832

12 июня прошла тожественная церемония открытия пяти плит со звёздами: в честь 75-летия создания Молотовской танковой бригады Уральского добровольческого танкового корпуса, в честь первых железнодорожных мастерских на Урале, 100-летия со дня рождения академика Евгения Вагнера, 150-летия со дня рождения российского и советского ученого, астронома, первого ректора первого на Урале университета Константина Покровского и 100-летия со дня рождения поэта-фронтовика, прозаика и журналиста Николая Домовитова. Добавим, закладка памятных плит на Аллее ведётся с 2008 года. На сегодняшний день заложено 60 плит со звёздами.

В центре Перми можно было увидеть трёхметрового чёрного медведя. Автор использовал для его изготовления автомобильные покрышки. Животное изображено нападающим, чтобы показать силу пермского медведя.

В городе работали различные развлекательные площадки. Ярким и незабываемым стал карнавал, который в 2018 году в отличие от прошлых лет проводился не утром, а вечером. В течение двух часов шесть тематических коробок («Пермское яркое», «Пермь чудесная», «Пермь семейная», «Пермь гостеприимная», «Пермь индустриальная» и «Калинка-Малинка») в составе карнавального шествия следовали по ул. Ленина. В колонне шли не только профессиональные артисты. Коробка «Пермь семейная» была представлена многодетными семьями, а «Пермь чудесная» — пермяками, которые несли в руках большие звёзды, чьё предназначение — исполнить мечты детей, имеющих смертельно опасные заболевания.

В одежде чёрно-красных цветов в Перми можно было увидеть болельщиков футбольного клуба «Амкар». Они стараются привлечь внимание к проблемам клуба и отстоять любимую команду, которая находится на грани закрытия.

В целом город старался не думать о проблемах. Кругом царила праздничная атмосфера. Участниками и зрителями двойного праздника стали тысячи пермяков и гостей города, а финальным аккордом прозвучал грандиозный фейерверк, длившийся 10 минут.