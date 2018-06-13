Пхеньян, 13 июня, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу приехать в Северную Корею в любое «удобное время». Как сообщает северокорейское агентство ЦТАК, аналогичное предложение прозвучало и от главы Белого дома, который, в свою очередь, пригласил председателя госсовета КНДР нанести визит в Соединённые Штаты.

White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

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Оба лидера «с удовольствием приняли приглашения друг друга». Отмечается, что «это послужит ещё одним важным событием для отношений КНДР и США».

Как сообщало ИА REGNUM, первый в истории саммит лидеров США и Северной Кореи состоялся 12 июня в Сингапуре. Дональд Трамп и Ким Чен Ын в течение 45 минут общались наедине. Какие именно вопросы обсуждали между собой главы государств, они не рассказали, однако Трамп заявил, что у него сложились «отличные отношения» с лидером Северной Кореи, а беседа с Кимом была очень продуктивной.

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По итогам саммита лидеры двух стран подписали итоговое заявление, указав, что «провели глубокий и откровенный обмен мнениями по вопросам, касающимся установления новых отношений». В чём состоят эти «новые отношения», пока не уточнено. Также Ким Чен Ын выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а США пообещали в обмен на отказ от ядерного оружия предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.