Лакхнау, Индия, 13 июня, 2018, 07:48 — ИА Регнум. В результате крупного дорожного происшествия в индийском штате Уттар-Прадеш перевернулся пассажирский автобус, погибли 17 человек. Об этом 13 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на экстренные службы страны.

Перевернувшийся автобус

Автобус двигался по автостраде и при попытке обогнать идущий впереди транспорт врезался в ограждение, затем слетел с дороги и перевернулся.

Среди пострадавших — еще 12 человек, включая водителя, они получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в больницы ближайших населенных пунктов. В полиции ожидают, что детали смертельного ДТП прояснит водитель, когда пойдет на поправку.