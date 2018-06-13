Пекин, 13 июня, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Информацию о визите в КНР госсекретаря США Майкла Помпео подтвердил 13 июня пресс-секретарь МИД Китая Лян Шуан.

Gage Skidmore Майк Помпео

«По приглашению государственного советника и министра иностранных дел Ван И госсекретарь США Майк Помпео посетит Китай», — приводит внешнеполитическое ведомство Китая слова пресс-секретаря.

Отмечается, что дипломаты обсудят вопросы, касающиеся развития двусторонних отношений, а также международную повестку, представляющую общий интерес.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление Госдепа США сообщило, что Помпео намерен посетить Пекин после саммита США — КНДР, а также после переговоров с представителями Южной Кореи и Японии.