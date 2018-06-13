Барнаул, 13 июня, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Аграрии Алтайского края проводят посевную в экстремальных условиях, но особенно не повезло земледельцам Ключевского и Мамонтового районов. Ливень с градом, накрывший территорию 10 июня, под корень смыл всходы подсолнечника и сои, сообщает сегодня, 13 июня, ГТРК «Алтай».

Цитата из видео vesti22.tv Фермеры Ключевского района Алтайского края пережили буйство стихии: всходы подсолнечника срубило под корень, как тяпкой

На видео фермер из Села Васильчуки (Ключевской район) наглядно продемонстрировал, во что превратились поля после буйства стихии:

«С таким трудом в этом году сеялись-сеялись, мучались-мучались, всё смыло, у соседа — озёра стоят на полях. Все замыто, смыто — под корень, как тяпкой всё».

Цитата из видео vesti22.tv Фермеры Ключевского района Алтайского края пережили буйство стихии: всходы подсолнечника срубило под корень, как тяпкой

В Мамонтовском районе, по сообщениям местных жителей, по полям прошёл смерч и уничтожил две тысячи гектаров посевов сои. Площадь пострадавшей посевной площади уточняется.

Напомним, в июне 2017 года стихия нанесла урон полям в Шипуновском и Хабарском районах. В первом случае градом было уничтожено 4,5 тысячи посевных гектаров, а во втором — шесть тысяч гектаров.

«Настроение у фермеров отвратительное. Некоторые не знают, как работать дальше. Цены на урожай прошлого года нет и не будет, а солярка растет», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM один из земледельцев в Хабарах.

По данным регионального минсельхоза, на 9 июня яровой сев проведен на 81% запланированных площадей в Алтайском крае. В Завьяловском, Родинском, Ключевском районах, Славгороде, Ребрихинском, Смоленском и Михайловском районах посевные работы выполнены на 97−94%.

С 6 июня 2018 года из-за сильного переувлажнения почвы решением краевой комиссии на всей территории Алтайского края введен режим чрезвычайной ситуации.