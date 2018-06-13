Анкара, 13 июня, 2018, 07:23 — ИА Регнум. В Турции открыт газопровод TANAP, по которому топливо, минуя территорию России, будет поставляться из Азербайджана в Европу. В торжественном мероприятии, которое состоялось накануне, 12 июня, приняли участие главы Турции, Азербайджана и Украины — Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, Пётр Порошенко.

President.az Церемония открытия газопровода TANAP

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Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что строительство проекта было завершено даже раньше срока. Он отметил, что газопровод из Азербайджана будет самым большим газопроводом в Европу. Первая поставка газа к границе Греции планируется уже на июнь 2019 года.

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Украинский лидер Пётр Порошенко, подчеркнув значимость события, отметил, что республика, как и Западная Европа, заинтересована в получении газа с Каспийского месторождения. Глава государства убеждён, что вместо того, чтобы получать топливо из соседней РФ, Киеву будет выгодней закачивать его через Румынию и Болгарию. Он надеется, что ему удастся договориться с Азербайджаном и Турцией о покупках голубого топлива через TANAP.

Напомним, TANAP берёт начало в Азербайджане (шельфовое месторождение Шах Дениз), проходит через Грузию и Турцию до границы с Грецией. Затем его продолжит Трансадриатический газопровод. Длина трубопровода составляет 1805 км. Его стоимость — 9,2 миллиарда долларов. Строительство ведётся три года. TANAP является частью «Южного газового коридора», который предусматривает поставки газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Каспийском море по Южнокавказскому трубопроводу, TANAP и TAP через Грузию в Турцию, а затем в страны Европы, обходя тем самым Россию.