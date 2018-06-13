Грозный, 13 июня, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров развёрнуто ответил на шуточную песню бывшего капитана команды КВН «Сборная Пятигорска» Семёна Слепакова, посвящённую теме открытия чемпионата мира по футболу в России. Свой комментарий чеченский лидер отставил в Telegram-канале Kadyrov 95 .

Gendargno Рамзан Кадыров

По сюжету песни, посвященной участию России в ЧМ-2018, место наставника российской сборной занимает Рамзан Кадыров, однако даже это не помогает отечественным футболистам победить сборную Арабских Эмиратов.

«Послушал, как и еще несколько миллионов человек, шуточную песню Семена Слепакова про чемпионат мира. Не всегда, конечно, благоволит нам футбольная фортуна, но терпение и чувство юмора помогает нам с этим справиться», — написал руководитель Чечни.

Он также добавил, что приглашает Слепакова в Грозный — для написания новой песни, с более позитивным финалом.

«Сейчас перед чемпионатом им (футболистам сборной России, прим. ИА REGNUM ) нужна наша поддержка. И я не теряю веру в победу, но и чувство юмора тоже. Я верю в нашу сборную по футболу. Желаю им победы на чемпионате», — добавил чеченский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в интервью радиостанции «Говорит Москва» министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров отметил, что Слепакову стоит извиниться перед российской футбольной сборной и главой Чечни Рамзаном Кадыровым за скетч о предстоящем чемпионате мира.

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