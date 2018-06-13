Москва, 13 июня, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 12 июня завершились в минусе. Нефтяные трейдеры продолжают ждать встречи ОПЕК+, намеченной на 22 июня. Им нужна определённость в том, повысит картель добычу нефти или нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби призывает ведущие нефтедобывающие страны мира не увеличивать добычу.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цена несколько дней крутится вокруг уровня $76,50. Ценовой диапазон $73,79 — $79,16 сузился до $74,65 — $77,60. Выход цены из ценового диапазона определит направление движения цены на 3−4 дня. При выходе вверх цена устремится к уровню $81, вниз — к $71,50.

Напомним, 12 июня, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,75%, до $75,88 за баррель, WTI — на 0,39%, до $66,1 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2018 года на СПбМТСБ составляет $73,11 за баррель.

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