Казань, 13 июня, 2018, 06:51 — ИА Регнум.

В защиту швеи из Казани Ирины З., в отношении которой было возбуждено уголовное дело за незаконное использование символики чемпионата мира по футболу — 2018 и пошив волка Забиваки, выступили почти 73 тыс. человек. В своей петиции авторы называют дело, возбуждённое после заказа полицейскими в творческой мастерской трёх кукол, максимально похожих на символ игр, «полным абсурдом и издевательством». Горожане требуют «полностью оправдать Ирину и снять эти абсурдные обвинения», пишет ИА REGNUM.

Дмитрий Пукалик Волк Забивака

В апреле 2018 года со швеёй, последние годы работающей в творческой мастерской и шьющей в том числе и ростовых кукол, связался мужчина. Он попросил за 70 тыс. рублей «изготовить на заказ три игрушки, максимально похожие на Забиваку», и сослался на то, что «у него есть разрешение на использование этого товарного знака». После того как заказ был выполнен, в отношении Ирины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг») за незаконное использование товарного знака ЧМ-2018.

Эта история вызвала отклик у горожан, её не только активно обсуждают в соцсетях, но в защиту Ирины создана петиция в адрес Генпрокуратуры РФ.

«Гайнуллин (так представился заказчик — ИА REGNUM ), пришедший в мастерскую за свои заказом, — старший оперуполномоченный, майор полиции Ильдар Гайнутдинов. Он сообщил Ирине, что только что была проведена контрольная закупка. То есть получается, что полицейские устроили провокацию и сшили дело против швеи. Это полный абсурд и издевательство! Какая была цель у этих полицейских? Повысить свои результаты? Сейчас Ирине грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет», — пишет автор петиции, набравшей за пять дней почти 73 тыс. голосов.

И, судя по активности горожан, это далеко не предел.

«Нужно ловить преступников, а не толкать людей на преступления, пользуясь их доверием», «Если так делать, то скоро вся Россия будет сидеть в тюрьме. Хватит позориться, снимите обвинения. Это праздник для всех, а не горе и тюрьма», «Задача правоохранителей — предотвращать, а не провоцировать!!!» — возмущены горожане.

Напомним, в рамках мундиаля Казань примет шесть матчей, первый из которых пройдёт 16 июня. На поле выйдут команды Австралии и Франции. Всего с 14 июня по 15 июля игры пройдут в 11 российских городах на 12 площадках.

Волк Забивака стал официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года по итогам народного голосования, набрав 53% голосов.