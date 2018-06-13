Барнаул, 13 июня, 2018, 06:34 — ИА Регнум. Прошло две недели с тех пор, как российский президент Владимир Путин назначил врио губернатора Алтайского края председателя правительства Краснояркого края Виктора Томенко. В интервью алтайским журналистам он рассказал, что на это решение повлияло участие в курсах подготовки и переподготовки, которые РАНХиГС проводит для кандидатов в губернаторы.

Иллюстрация к материалу ИА REGNUM Виктор Томенко

«Будучи руководителем правительства Красноярского края, я вошел в президентский кадровый резерв и принял участие в нескольких курсах подготовки и переподготовки. Я понимал, что государство, вкладывая в это серьезные деньги и силы, будет во мне заинтересовано, и когда-нибудь такое предложение поступит. И оно поступило», — цитирует Виктора Томенко ИД «Алтапресс».

В ходе обучения Виктор Томенко защитил два проекта.

«Первый проект, подготовленный вместе с моими товарищами, с которыми я познакомился и очень подружился, касался госкорпораций как инструмента государственного управления.

Второй был посвящен выработке системы решений в сфере демографии. Не буду называть всех своих коллег, тем более что разрешения от них не получал. Но одного назову: в моей группе был Михаил Михайлович Котюков, сейчас министр науки и высшего образования», — пояснил врио губернатора Алтайского края.

По признанию Виктора Томенко, когда его пригласили на разговор в Кремль, он не знал о том, что Владимир Путин предложит ему возглавить работу исполнительной власти в Алтайском крае.

«У нас состоялся примерно 10-минутный разговор. Проходя этапы подготовки и переподготовки, я получал оценки, общался с администрацией президента, которая была заказчиком программы. Поэтому я понимал, что у президента есть вся информация. Владимир Владимирович попросил меня в двух словах рассказать, кто я. Спросил, как обстоят дела в правительстве Красноярского края. И сказал, что для него и руководства России вопросы развития Сибири являются очень важными.

Он понимает, что хотя я из Сибири, с Алтайским краем меня ничего не связывает. Буквально дословно воспроизведу его высказывание: наш регион благодатный, перспективный, но очень сложный, и там надо пахать», — поделился Виктор Томенко.

Владимиру Путину он пообещал сделать всё, чтобы завоевать доверие жителей Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президентский указ о назначении Виктора Томенко врио губернатора Алтайского края был подписан 30 мая, после того, как прежний губернатор — Александр Карлин — объявил о своей добровольной отставке.

Из биографии нового главы известно, что 47-летний Виктор Томенко окончил с отличием Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление цветной металлургии». Долгое время его карьера была связана с компанией ОАО «ГМК «Норильский никель». С 14 декабря 2011 года стал исполняющим обязанности председателя правительства Красноярского края, а 9 февраля 2012 года на сессии Законодательного собрания Красноярского края утвержден на посту председателя правительства Красноярского края.

Выборы губернатора Алтайского края назначены на 9 сентября, беспартийный Виктор Томенко пойдёт на них «под крылом» партии «Единая Россия».