Игарка, Красноярский край, 13 июня, 2018, 05:53 — ИА Регнум. Жители города Игарка (Красноярский край) пожаловались на непригодность питьевой воды. По их словам, несмотря на строительство нового водозабора, в дома горожан до сих пор поступает неприятно пахнущая вода с ржавчиной.

Скриншот с сайта ТВК В Игарке (Красноярский край) из кранов течёт ржавая вода

«Нас травят водой», — заявляют они.

Новый водозабор в Игарке построили в 2017 году, потратив на него почти 1 млрд рублей. Но на календаре уже июнь 2018 года, а объект до сих пор работает лишь в тестовом режиме и не введён в эксплуатацию, передаёт ТВК.

Северяне требуют вмешательства краевых властей, добавляя, что обращения в надзорные органы результатов не дали.

По словам главы Игарки Евгения Никитина, проблема в том, что новая насосная станция принадлежит организации, руководство которой находится в Красноярске. Он подчёркивает, что технические проблемы с фильтрацией воды начались из-за того, что при очередной промывке элементов системы был вымыт необходимый фильтрационный элемент. Начавшийся на Енисее ледоход поднял грязь, которая, проходя через нерабочий фильтр, попадает в квартиры горожан.

«В Красноярске к проблемам жителей Игарки относятся по-другому. В конце концов, не они же эту воду пьют», — говорит Никитин.

Градоначальник добавил, что в Игарку можно что-то доставить лишь воздушным транспортом или по воде:

«Завозить питьевую воду по воздуху — дорого. А в магазинах бутилированная кончается».

Глава города заявил, что будет через краевое правительство добиваться перевода насосной станции под контроль муниципалитета.

Добавим, в Сибири проблемы с водопроводной водой существуют не только в Красноярском крае. Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в городе Тайга Кемеровской области был введён режим повышенной готовности в связи с превышением допустимой концентрации марганца в водопроводной воде.

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