Вашингтон, 13 июня, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Актер Роберт Де Ниро позволяет себе нецензурную брань, так как обладает очень низким IQ и получил на съемках сотрясение мозга. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

Цитата из к/ф «Бешеный бык». Реж. Мартин Скорсезе. 1980. США Битый Роберт Де Ниро

«Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах получил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров», — отметил Трамп.

По словам политика, актер не понимает, что экономика США находится в лучшем чем когда-либо состоянии, занятость поднялась до максимального уровня, а многие компании возвращают в страну инвестиции.

«Проснись, отбитый!» — подытожил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке Роберт Де Ниро грязно выругался в адрес Трампа. Актер известен своим негативным отношением к действующему главе США.