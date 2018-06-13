Москва, 13 июня, 2018, 05:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп достиг единственно возможного по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Так прокомментировал исторические переговоры в Сингапуре член Совфеда Алексей Пушков.

White House Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Трамп подвергается атакам в США за то, что он сделал «уступки» Киму. Фактически он достиг единственно возможного на данном этапе», — написал Пушков в Twitter.

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По словам сенатора, ультиматумы Вашингтона больше не работают, и Трамп показал, что видит пределы давления. Однако о многих в Вашингтоне этого сказать нельзя, добавил он.

Ранее Пушков охарактеризовал встречу Трампа и Кима в Сингапуре как «самое начало разрядки». Большего нельзя было ожидать, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня на сингапурском острове Сентоса состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стороны договорились по четырем пунктам совместного соглашения.

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