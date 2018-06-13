Пекин, 13 июня, 2018, 05:27 — ИА Регнум. Китай одобрил применение композитного материала T800 из углеродного волокна в производстве модели вертолета китайского производства, сообщили в компании AVIC, передает 12 июня агентство Синьхуа.

YU Ming Вертолёт китайского производства

AVIC удалось наладить производство карбоновых компонентов из углеволокна Т800 для сборки вертолета. Материал прошел все ступени испытаний безопасности и надёжности, что подтверждается сертификатами. Высококлассный композит T800 отличается низким весом, прочностью и устойчивостью к износу. Ожидается, что в будущем он будет играть роль ключевого материала в аэрокосмической промышленности Китая.

Напомним, что углеродное волокно — это материал, состоящий из углеродных нитей. Это волокно достаточно широко используется в авиационной промышленности. В частности, в производстве самолетов Boeing и Airbus.