Москва, 13 июня, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Более 6 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дарья Драй ИА REGNUM День России в Санкт-Петербурге

Жители всех регионов России участвовали в различных шествиях, концертах и фестивалях. Данные о численности МВД привело по состоянию на 20:30 мск 12 июня.

Общественный порядок и безопасность граждан обеспечивали сотрудники МВД и Росгвардии, дружинники, казаки и работники частных охранных организаций. Мероприятия прошли без нарушений и чрезвычайных происшествий.

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