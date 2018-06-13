Киев, 13 июня, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Оператор почтовой связи Украины находится на грани банкротства. Об этом заявил первый заместитель генерального директора «Укрпочты» Александр Чернявский, сообщает портал «Украинские новости».

Банкротство

По его словам, предприятие по итогам подписной кампании должно выплатить редакциям 260 млн гривен. «Укрпочта» предложила крупным издателям выплаты в рассрочку до сентября с авансом в размере 40%.

Кроме того, «Укрпочта» серьезно зависит от пенсионного фонда. В случае отказа от сотрудничества с ним до 25 тыс. почтовых работников потеряют места. Вместе с тем средств на выплату зарплат почтальонам, операторам и прочим работникам не хватает после увеличения минимальной заработной платы.

«К сожалению, в такой ситуации должны признать, что «Укрпочта» находится на грани банкротства», — заключил Чернявский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты подсчитали, во сколько Украине обошелся государственный переворот в 2014 году: в результате потери Крыма и войны в Донбассе страна потеряла $100 млрд.

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