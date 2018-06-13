Москва, 13 июня, 2018, 04:52 — ИА Регнум. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Москву. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Рабочий визит Алиева в Россию начался поздно вечером 12 июня. Программа поездки не уточняется.

Ильхам Алиев руководит Азербайджаном с 31 октября 2003 года. Он сменил на посту президента своего отца, Гейдара Алиева, и был трижды переизбран: в 2008, 2013 и 2018 годах. Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня президент Азербайджана вместе с высшим руководством Турции, Украины и Болгарии торжественно открыл Трансанатолийский газопровод (TANAP) в турецком Эскишехире. Сдачу газопровода в эксплуатацию Алиев назвал доказательством братских отношений между Баку и Анкарой.

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