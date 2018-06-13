Казань, 13 июня, 2018, 04:35 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» потребовал обанкротить соучредителя некогда крупнейшего застройщика Татарии, находящегося на последнем этапе банкротства, «Сувар Девелопмент». Иск к ООО «Отель К» с требованием признать его банкротом подан 9 июня 2018 года, но пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Сумма претензий, послужившая основанием для обращения с банкротным иском, составляет 213 260 082,63 рубля. Ответчик до февраля 2017 года носил название ООО «Сувар-Отель».

По данным ЕГРЮЛ, компания создана 26 октября 2005 года, уставный капитал — 300 тыс. рублей. Основной вид деятельности компании — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, гендиректор и единственный участник — Адель Зарипов.

В базе данных Арбитражного суда РТ также имеется решение в пользу ТФБ о взыскании 183 821 413 рублей 60 копеек долга, 23 034 027 рублей 27 копеек процентов, 3 796 016 рублей 51 копейки текущих процентов, 2 608 625 рублей 25 копеек неустойки. «Сувар Девелопмент» в деле участвовал третьим лицом. Задолженность возникла по кредитным договорам за период с 2011 года.

«19.04.2011 года был заключён договор кредитной линии с лимитом выдачи №62/11, по условиям которого кредитор обязался предоставить заёмщику денежные средства (кредиты) в общей сумме 168 560 000 рублей, а заёмщик обязался полученные денежные средства возвратить и уплатить на них проценты за пользование кредитом в размере 10,5% годовых. Срок возврата предоставленных денежных средств не позднее 17.04.2015 года», — отмечается в определении суда и уточняется, что постепенно стороны меняли процентную ставку, пока она не была доведена до 18%, а срок возврата кредита не увеличен до 28 декабря 2018 года.

Помимо уже перечисленного, между сторонами были заключены ещё два кредитных договора. В обеспечение исполнения обязательств по одному из них ещё в июне 2012 года был заключён договор о залоге, «по условиям которого залогодатель заложил залогодержателю принадлежащую ему долю, составляющую 24% уставного капитала ООО «Сувар Девелопмент». А в 2015 году ООО «Сувар-Отель» (на сегодня ООО «Отель-К») ещё и выступило поручителем по кредитным долгам «Сувар Девелопмента», которые также в срок не были уплачены.

В связи со всеми возникшими долгами в начале апреля 2018 года суд удовлетворил требования ТФБ и помимо финансовых обязательств обратил взыскание на предмет залога — 24% уставного капитала ООО «Сувар-Девелопмент». 21 мая 2018 года по этому делу был выдан исполнительный лист, решение суда не оспаривалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сувар Девелопмент» до весны 2017 года входило в число крупных застройщиков Татарии. С марта 2017 года года компания не ведёт хозяйственной деятельности, а с октября находится на последнем этапе процедуры банкротства — конкурсном производстве. Хотя представитель ТФБ заявлял, что переход на последний этап преждевременен. Общая сумма задолженности «Сувара» уже превышает 5 млрд рублей, а ходатайства от кредиторов продолжают поступать.

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Напомним, сам ТФБ лишился лицензии в марте 2017 года и уже в апреле был признан банкротом, его конкурсным управляющим назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Задолженность перед 18,27 тыс. кредиторов банка превышает 156 млрд рублей. Одновременно с банкротными процедурами продолжается расследование уголовных дел по хищению имущества банка под видом выдачи кредитов, а также расследование дела, возбуждённого в отношении экс-главы правления ТФБ Роберта Мусина. Фигурантом этого дела успел побывать и гендиректор «Сувар Девелопмент», но в конце марта 2017 года Верховный суд РТ выпустил его из-под домашнего ареста.

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