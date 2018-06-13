Калуга, 13 июня, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Сборная Сенегала прилетела в Россию для участия в чемпионате мира по футболу. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге Welcome 2018 в Twitter.

Kaluganews.ru Футболисты сборной Сенегала в калужском аэропорту

В период проведения турнира сенегальцы разместятся в Калуге. Открытая тренировка для болельщиков состоится 15 июня на стадионе «Спутник».

В групповом этапе мундиаля сборная Сенегала встретится 19 июня в Москве с командой Польши, 24 июня в Екатеринбурге — со сборной Японии, 18 июня в Самаре — со сборной Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, матчи мирового футбольного первенства пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

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