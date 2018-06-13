Москва, 13 июня, 2018, 03:51 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) 13 июня в Москве. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино

Конгресс ФИФА состоится в Экспоцентре накануне старта мирового первенства по футболу. Сборная России 14 июня откроет турнир матчем с командой Саудовской Аравии в «Лужниках».

Отмечается, что вечером 13 июня глава государства посетит гала-концерт звёзд мировой оперной сцены, посвященный проведению мундиаля. Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Анна Нетребко и другие знаменитые исполнители выступят на Красной площади.

Как сообщало ИА REGNUM, больше половины российских граждан будут следить за ходом чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На Первом канале матчи будет комментировать спортивный журналист Василий Уткин.

Читайте также: ЧМ-2018 посмотрит пол-России