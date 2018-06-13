Брюссель, 13 июня, 2018, 03:38 — ИА Регнум. Евросоюз может предоставить Украине новую макрофинансовую помощь при условии проведения в стране антикоррупционных реформ. Об этом говорится в речи вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, опубликованной этим органом исполнительной власти ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте!

Выступая на слушаниях в Европарламенте, посвященных выделению Украине помощи в размере до €1 млрд, Домбровскис подчеркнул: между финансовой поддержкой и борьбой Киева с коррупцией должна быть «строгая связь».

Именно это условие будет отражено в меморандуме о взаимопонимании между Киевом и ЕС. Кроме того, Украине необходимо выполнить обязательства по борьбе с коррупцией, не исполненные в рамках предыдущей программы макрофинансовой помощи.

Голосование в Европарламенте по пакету финпомощи Украине намечено на пленарную сессию 13 июня.

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